超凡紙牌魔術！ 「美國達人秀」開播12年首位華裔奪冠

林申在本季「美國達人秀」中奪冠，成為節目史上第一位華裔冠軍。（美聯社）

2018-09-24 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕第13季「美國達人秀」（Americas Got Talent）在19日落幕，加拿大華裔視覺魔術師林申（Shin Lim）以一手超凡的紙牌魔術表演，在總決賽中獲選為本季總冠軍，同時他也是節目自開播12年來的首位華裔冠軍，創下歷史紀錄。

綜合外媒報導，現年26歲、出生自加拿大的林申，父母是新加坡人，目前他居住在美國波士頓，年紀輕輕已多次榮獲國際獎項的肯定，他在本季擊敗另外9名入圍晉總決賽的高手，將可獲得100萬美元（約新台幣3000萬元）的獎金，以及前往拉斯維加斯等地表演的機會。

比賽中，他先以鋼琴彈奏一小段樂曲，並告訴觀眾，他在19歲時被診斷出罹患腕隧道症候群（俗稱滑鼠手，是一種常見的職業病），手部不時會產生麻木、疼痛等症狀，讓他當時被迫放棄鋼琴師的夢想，轉而追求他對魔術的愛好。

據了解，林申日前才獲得國際魔術師協會（International Magicians Society）頒發的2018年梅林獎（Merlin Award），而此獎相當於「魔術界的奧斯卡獎」，代表魔術領域的最高榮譽。

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