制裁、貿易限制接踵而至 中國「天網」工程快崩塌

中國政府透過「天網」系統嚴密監控人民。（路透資料照）

2018-09-24 23:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國的國家安全監控系統「天網」，是中共當局維繫政權穩定的工具。然而，香港英文「南華早報」24日報導，協助建造天網的科學家和工程師透露，隨著歐美國家加強限制敏感技術和設備出口中國，這個全球最大的影像監控系統的發展空間已大受影響。

據報導，中國「天網」採用人工智慧（AI），其中一項開發中的技術，可讓政府隨時、隨地識別13億中國公民。截至去年為止，中國境內共有1.7億個監視器，某些已經可以辨識15公里以外的人物，南海爭議人工島礁、新疆與阿富汗交界、天安門廣場等敏感地區，都有安裝這類鏡頭，以在夜間、下雪天、霧霾中辨識目標。北京預計在2020年前再加裝4億個鏡頭。

此功能仰賴鏡頭內部的某個小型管狀裝置，它每一萬億分之一秒可產生一個強大激光束。然而，多名中共政府的研究員近期證實，美國和部分歐洲國家已停止向中國出口這類零件；為中國國防部和情報單位開發先進監控系統的一名北京研究人員指出，一家與中共有數年生意往來的荷蘭企業，已不再獲得荷蘭政府發放出口許可，甚至也無法透過香港轉運，「這是史無前例的」。

另一名參與天網計畫的工程師坦言，西方國家正在組成統一戰線對抗中國，且已採取行動，使得中共安全當局深感憂心。攝影鏡頭中的圖形處理芯片等其他零件，雖然尚未被禁止向中國出售，但也可能很快就會被禁。目前，中國主要向美國進口這類芯片，美方也還沒對該項目祭出禁令。

除了日益加劇的貿易戰外，中方在新疆設立「再教育營」關押上百萬維吾爾族人，所引發的國際抨擊和制裁，也使建造「天網」面臨更多阻礙。中方未否認相關設施的存在，並聲稱新疆地區潛藏伊斯蘭武裝份子和分離主義者威脅，要求聯合國和其他國家勿干預內政。不過，此舉可能導致國際社會制裁中國，限制監控設備零件向中國出售。

美國國務院一名官員表示，聯邦政府正跨機構密切討論，將確保嚴重侵犯人權者，包括打壓新疆穆斯林者，面臨嚴重後果。針對部分可能遭中共新疆官員濫用的產品，國務院將與財政部磋商採取出口管制。美方也將加強管理與美國外交政策相悖的中國實體，避免美企無意中助長了中方的歪風。