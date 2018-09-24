家長當眾幫男童換尿布 網友痛批沒公德心

2018-09-24 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕有名在某香港教育中心遊戲室的職員抱怨，自己上班時遇到家長竟在當眾替男童換尿布，遭到制止後，男童的母親還用普通話回說廁所垃圾桶滿了，堅持不去廁所，要直接在遊戲室換。網友懷疑男童一家是中國人，有人提議要求男童家長支付清潔費，還有人說要在遊戲室內張貼禁止大便的標誌，預防類似事件發生。

據香港臉書專頁「西客之道 HIspitality Secret」投稿指出，1名1歲半的男童在母親及外婆陪同下到了遊戲室，玩到一半，職員發現，男童的外婆竟在遊戲室直接幫男童換下大完便的尿布，搞得臭氣熏天；職員立刻前往制止，並向男童家長提醒「不好意思，外面有廁所，你們不去廁所換的話，整個遊戲室都會有臭味的」。

不料男童的母親用普通話回嗆該職員說「廁所垃圾桶滿了」，堅稱會把髒尿布丟在外面的垃圾桶，始終不肯去廁所處理，直到職員以消毒為由，對方才肯離開；職員痛罵男童母親，一點都沒有公德心，連句不好意思都沒有，以後教出的小孩可能也沒有家教。

男童一家被網友懷疑是中國人，有網友建議，應該要求家長支付清潔費，還提議張貼「請勿大便」標語，以免類似事件發生；職員表示，遊戲室是本月才免費開放外來民眾的，這件事發生後就不再開放給外人了。