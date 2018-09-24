罔顧安全！美校車司機竟教11歲學童開車上路

2018-09-24 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕最近有網友PO出影片，美國1名校車司機竟然讓車上年僅11歲的學童駕駛校車，罔顧交通安全，引來網友罵聲，這名校車司機也隨即被解雇。

綜合媒體報導，近日有網友上傳影片，美國27歲的校車司機麥卡提（Joandrea Dehaven McAtee）不顧用路安全，教導車上3名未成年學童駕車，這3名學童分別只有11歲、13歲、17歲，危險畫面被其他車上的學童錄下，並且PO上推特。

影片中，校車司機麥卡提讓1名學童坐在駕駛座上，自己站在一旁指導這名學童該如何踩剎車、如何行駛，還讓學童握著方向盤，駕車行駛了一小段路，畫面相當驚險。

看到影片的家長與其他學生，都立刻向校方反映，之後校車司機麥卡提也馬上被校車外包公司開除，並遭當地警方逮捕、調查，被依疏忽依賴者安全的重罪起訴，在週六被判入獄服刑。