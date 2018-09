罔顧安全！美校車司機竟教11歲學童開車上路

2018-09-24 22:51

〔即時新聞/綜合報導〕最近有網友PO出影片,美國1名校車司機竟然讓車上年僅11歲的學童駕駛校車,罔顧交通安全,引來網友罵聲,這名校車司機也隨即被解雇。

綜合媒體報導,近日有網友上傳影片,美國27歲的校車司機麥卡提(Joandrea Dehaven McAtee)不顧用路安全,教導車上3名未成年學童駕車,這3名學童分別只有11歲、13歲、17歲,危險畫面被其他車上的學童錄下,並且PO上推特。

影片中,校車司機麥卡提讓1名學童坐在駕駛座上,自己站在一旁指導這名學童該如何踩剎車、如何行駛,還讓學童握著方向盤,駕車行駛了一小段路,畫面相當驚險。

看到影片的家長與其他學生,都立刻向校方反映,之後校車司機麥卡提也馬上被校車外包公司開除,並遭當地警方逮捕、調查,被依疏忽依賴者安全的重罪起訴,在週六被判入獄服刑。

Wheels on the bus go round and round, round and round, Boone grove bus driver let’s a middle schooler drive, middle schooler drive. pic.twitter.com/IdF4zRkhRG