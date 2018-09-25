中國面膜被揭添加非法激素 恐致糖尿病、胎兒畸形

在台有代理商的嬰國天使，被控其嬰兒蠶絲面膜的含菌量超標1000倍。（圖擷取自嬰國天使臉書）

2018-09-25 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日檢驗多款面膜，經測後有一款「珀微．面膜藍莓嫩膚細緻面膜」含菌量超過標準值7200倍；還有幾款面膜被發現違法添加「糖皮質激素」，專家提醒，長期使用會誘發高血壓與糖尿病等，更嚴重會導致畸胎出現。

據《央視新聞》報導，多名中國網友反應，用完「廣州博羿化妝品有限公司」旗下產品後感到臉部腫脹，連眼睛都睜不開，但公司卻說明，產品絕對沒問題，症狀是因消費者過敏體質導致；另也有人使用「膜法奇蹟之補養面膜」覺得皮膚乾癢脫皮等問題。

經中國國家藥品監督管理局檢驗發現，廣州博羿有4款產品的含菌量嚴重超標，其中「茜茜雨露熊果苷雪顏亮膚隱形面膜」超過標準值84倍；其他公司方面，一款名為「嬰國天使嬰兒蠶絲面膜」的樣本，含菌量超標1000倍，另一款「珀微．面膜藍莓嫩膚細緻面膜」更是超標7200倍。

報導稱，經當局確認，上述2批次超標上千倍的樣品，皆為假冒產品。專家也表示，面膜若隱藏致病菌或細菌，將給消費者帶來巨大的傷害，就算是非致病菌，也可能導致皮膚正常的菌群失調，損傷皮膚本來的保護功能，破壞自身酸鹼度的平衡。

「膜法奇蹟之補養面膜」則被發現違法添加糖皮質激素，「靜距離千顏蜜語桃花淨顏靚膚面膜」也有同樣問題。專家指出，糖皮質有抗發炎效果，短期使用下可以收縮毛細孔、舒緩臉部過敏，但長期使用會抑制膠原蛋白生成，導致肌膚乾燥，甚至造成浮腫、高血壓、骨質疏鬆，增加罹患糖尿病機率，嚴重時更會產生畸胎。