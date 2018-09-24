砸玻璃威脅巴士司機 中國男子竟割頸自殺亡

一名男子用玻璃瓶割喉自殺，最後因失血過多當場死亡，其他乘客嚇得擊破車窗逃出。（圖片來源：中國網友）

2018-09-24 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨（23）日下午，驚傳一名男子在柳州至融安的直達巴士上砸破玻璃瓶後，割頸自殺身亡。稍晚融安縣公安局證實此事，警方也介入調查。

綜合媒體報導，根據網友描述，23日一班柳州至融安的直達巴士上，一名男子先士向周遭乘客、司機討衛生紙，基於安全，司機請該名男子回座位坐好，沒想到男子開始語無倫次、口中念念有詞，將手中的一個玻璃瓶砸向擋風玻璃，造成擋風玻璃破損、玻璃瓶碎裂。

接著該名男子在司機旁，以砸爛的玻璃瓶威脅司機，稱自己已經買了保險然後要連繫某親戚，假如不幫忙連繫便用玻璃瓶割喉。身旁乘客雖極力安撫男子情緒，他仍用玻璃瓶割喉自殺，最後因失血過多當場死亡，其他乘客嚇得擊破車窗逃出。

融安縣公安局證明全案屬實，並對該案進行詳查。

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