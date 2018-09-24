啃老逆子亂扔歐姆蛋 老父抄起霰彈槍怒轟2槍

2018-09-24 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名老父親因兒子將煎焦的歐姆蛋隨手亂扔，出言相勸卻引來兒子齟齬相對，老父親的不滿油然湧現，抄起了霰彈槍，便朝著兒子的胸膛怒轟了2槍，造成兒子當場喪命。

綜合媒體報導，2017年的耶誕節前夕，住在澳洲維多利亞州的70歲老翁史密斯（Peter John Smith），與妻子凱瑟琳（Kathleen Smith）以及兒子安德魯（Andrew Smith）在後院飲酒聊天。安德魯忽然將母親煎焦的歐姆蛋扔在地上，史密斯制止兒子說，你這樣亂丟，家裡的狗吃了可能會生病。

安德魯不僅不理會，更對曾接受過腸癌手術的父親開噴說：「去死吧，你肯定會在一年內因為癌症過世！」老父親氣不過，與兒子大打出手。年老力衰的史密斯當然屈居下風，只是，史密斯怒火仍在燃燒，他趁著兒子回房睡覺時，抄起了霰彈槍，走向了兒子的房間。

凱瑟琳表示，史密斯告訴她：「他要殺了那個渾蛋，然後再自殺。」凱瑟琳原以為他是玩笑話，隨即她聽到了2聲槍響，才發現倒在床上的兒子，胸口有2個巨大的彈孔。

史密斯報警自首，並承認犯下謀殺罪及非法擁有槍枝的罪刑。他的辯護律師表示，安德魯長年吸毒，不事生產，史密斯夫婦2人為他支出龐大的戒毒費用，更撫養安德魯的2個兒子，史密斯積怨許久，直到這顆歐姆蛋才讓他終於按捺不住性子，開槍誅殺親兒。

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