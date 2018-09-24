「虛擬超模」取代真人？ 發明家：真虛結合後雙贏

自稱首位虛擬超模的克朗姆，在網路上有著高人氣。（圖擷取自克朗姆IG）

2018-09-24 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕隨著3D繪畫技術越來越成熟，網路上出現許多2次元的偶像，在IG自稱首位虛擬超模的克朗姆（shudu gram），超過14萬人追蹤，也時常與知名品牌合作，外界好奇克朗姆的出現會讓真人失業嗎？對此，創造克朗姆的威爾森（Cameron-James Wilson）回應，未來將是真人與虛擬結合的時代。

綜合外媒報導，2017年4月克朗姆首次亮相於IG，她前凸後翹，有著黑色透亮的肌膚及近11頭身的外型，成功創造話題，也帶來高人氣。克朗姆的出現引起人們討論她的真偽，直到威爾森出面回應，才得到解答。威爾森說：「靈感來源來自黑皮膚的南非芭比娃娃」，他認為克朗姆是「世界上最美麗的女人的樣子」。

但威爾森回應後，卻換來大量批評，有人稱他是在阻礙黑人女性的模特兒發展，更批評他搶走黑人女性的社經地位。對此，威爾森認為輿論帶來話題，也為他帶來財富；時尚圈及廣告產業使用虛擬模特兒的比例持續增加。

對於是否會讓真人模特兒失業？威爾森回應，兩種完全是不同領域，但未來透過虛實結合，創造雙贏的機會。例如：模特兒可以在時裝週走秀、拍攝，但可以創造分身，在網路平台展現商品。