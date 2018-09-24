男童「上吊」掛在摩天輪車廂外 所幸只脖子受輕傷

中國一位男童在獨自搭乘摩天輪時，途中不慎從車廂的窗戶跌出，但因為頭部較大卡在安全橫桿中間，但整個身體掛在車廂外，當場將底下的家長、工作人員與群眾嚇個半死。（圖擷取自《梨視頻》）

2018-09-24 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國今日（24日）發生一起離奇的摩天輪意外，一位男童在獨自搭乘摩天輪時，不慎從車廂的窗戶跌出，但因為頭部較大卡在安全橫桿中間，但整個身體掛在車廂外，當場將底下的家長、工作人員與群眾嚇個半死；所幸救下之後男童只有受到輕微擦傷，送往醫院檢查後也無大礙。

綜合外媒報導，這位調皮的5歲男童與媽媽今天前往位在台州玉環的一處遊樂園玩；當時小男孩想搭摩天輪，但因為媽媽覺得要價人民幣30元（約新台幣134元）的票有點貴，因此她說服工作人員，希望工作人員能通融讓一個小孩獨自搭乘。

原本依照規定，小孩必須要由大人陪同，但因為該遊樂園平時人數稀少，只有假日時人潮才會多起來，疑似工作人員想多賺點門票錢，便同意讓男童獨自一人搭乘；結果當男童所在的車廂慢慢轉過最高點後，調皮的他坐不住，竟擅自推開車廂兩側的窗戶，還將身體探出窗外，疑似想坐在窗邊。

結果男童不慎跌出車廂，嚇的底下男童媽媽、工作人員與遊客驚呼連連，所幸男童的頭部較大，卡在窗戶的安全橫桿中間才沒有摔落；而因為車廂在高處，工作人員無法立即救下，只能等車廂轉到地面後才能將男童救下，之後由緊急趕到現場的警察送醫檢查，所幸只有些許擦傷，沒有大礙；事後當地的監督單位已介入調查，目前已勒令摩天輪暫停服務，並進一步調查疏失。