波蘭1/3大法官「被退休」 歐盟執委會一狀告上歐洲法院

歐盟執委會在今日正式向歐洲法院提告，控訴波蘭違反司法獨立，並要求歐洲法院立即暫停波蘭新法的效力。圖為波蘭最高法院。（路透檔案照）

2018-09-24 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭在今年7月通過新法，遭質疑破壞司法獨立，歐盟執委會今日正式向歐洲法院提告，並要求歐洲法院立即暫停波蘭新法的效力。

根據《路透》報導，波蘭7月初通過新法，讓國內最高法院大法官的退休年齡從70歲降至65歲，令波蘭現在總共72名大法官之中，有27名面臨「被退休」的危機，而目前波蘭最高法院的院長也將不得不提前結束任期，引起民眾上街示威，抗議執政黨干預司法體系。

歐盟過去也曾數度警告波蘭政府違反法治精神，但波蘭政府都不予理會，僅表示他們完全依法行政。歐盟執委會今日將波蘭一狀告上歐洲法院，指控波蘭當局違反司法的獨立性，並要求歐洲法院中止波蘭新法的效力，以免在審判程序結束前，有更多的波蘭大法官「被退休」。

7月初波蘭通過的新法，是波蘭司法改革的一環，波蘭執政黨「法律與公正黨」（PiS）解釋，推動司法改革是因為目前司法體系效率不彰，且多由共產黨時代人士把持。

但新法不只調降最高法院大法官的退休年齡，讓多達1/3的大法官「被退休」，還給予了執政黨任命新任大法官的權力，卻引起波蘭民眾上街抗議，執政黨干預司法體系。