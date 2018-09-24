聽眾不想聽！ 以色列電台「禁播女聲」遭罰850萬元

2018-09-24 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕以色列「Kol Barama」廣播電台自2009年開台，因拒絕在節目中播出任何女性的聲音，21日遭耶路撒冷法院判處罰款100萬新謝克爾（約新台幣850萬元）。該電台曾表示，禁播女聲的理由是「聽眾不想聽到」。

綜合外媒報導，起訴始於2012年女性權益組織Kolech及以色列宗教行動中心（Israel Religious Action Center）的集體訴訟，指控該電台從開台到2011年間，拒絕播放任何含有「女性聲音」的內容，顯然是對女性歧視且不尊重。

當時電台向最高法院提出上訴，強調他們自2013年起已開始雇用女性員工，亦取消禁播女聲的指令。電台發言人解釋，當初之所以決定禁播，「是因為聽電台的社區居民不想在廣播中聽到女性的聲音」。

報導指出，即使電台聲稱不再禁播女聲，但訴訟至今仍未播出任何一首女歌手演唱的歌曲，故法院駁回上訴，最終裁定電台應付100萬新謝克爾賠償金，未來這筆金錢將會用在援助猶太婦女爭取權益的機構上。

據了解，Kol Barama電台的聽眾約佔全國2成8，為第二大的極端正統猶太教電台，而「極端正統猶太教」（ultra-Orthodox）是猶太教派中最保守的一派。