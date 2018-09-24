為阻止「巴西川普」當選 百萬女性發起#NotHim

因口無遮攔的行事作風，許多人將波索納洛（Jair Bolsonaro）比作「巴西川普」。圖為波索納洛。（彭博）

2018-09-24 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕巴西即將迎接10月7日的總統大選，針對備受爭議的巴西總統候選人波索納洛（Jair Bolsonaro），數百萬巴西女性發起了#EleNao（#NotHim，不投他），阻止他可能入主巴西總統府。

綜合媒體報導，巴西極右翼的總統候選人波索納洛反同、反墮胎，反對男女同工同酬，他更以歧視少數民族及女性言論聞名，在公開場合從不避諱對女性的嫌惡和羞辱。即便因口無遮攔的行事作風，許多人將他比作「巴西川普」，波索納洛不但不以為意，還欣然接受。

一名當地女性Maíra Motta向英國《衛報》透露，他們必須同心協力以阻止這場災難（波索納洛當選）發生。據統計，#EleNao的hashtag自9月14日發起，截至20日早上前已出現超過20萬次，且自活動發起的短短4天內，有超過15萬則的推特推文標上#EleNunca （#NeverHim，絕不投他）。

然而民調顯示，雖有近50%的巴西女性不支持波索納洛，還是有17%的女性表態支持，她們表示自己是不需要女權主義的勇敢女性。因為波索納洛主張以嚴刑峻法打擊犯罪，她們更將波索納洛形容為未涉入貪腐的「乾淨政治家」，支持他提出的政策，像是減稅、放寬槍枝管制和降低人們的入獄年齡（目前為18歲）等。

  • 數百萬巴西女性發起了#EleNao（#NotHim，不投他），阻止波索納洛可能入主巴西總統府。（圖擷取自推特）

    數百萬巴西女性發起了#EleNao（#NotHim，不投他），阻止波索納洛可能入主巴西總統府。（圖擷取自推特）

相關關鍵字： 巴西 巴西川普 巴西總統大選 極右翼