為阻止「巴西川普」當選 百萬女性發起#NotHim

2018-09-24 19:55

〔即時新聞/綜合報導〕巴西即將迎接10月7日的總統大選,針對備受爭議的巴西總統候選人波索納洛(Jair Bolsonaro),數百萬巴西女性發起了#EleNao(#NotHim,不投他),阻止他可能入主巴西總統府。

綜合媒體報導,巴西極右翼的總統候選人波索納洛反同、反墮胎,反對男女同工同酬,他更以歧視少數民族及女性言論聞名,在公開場合從不避諱對女性的嫌惡和羞辱。即便因口無遮攔的行事作風,許多人將他比作「巴西川普」,波索納洛不但不以為意,還欣然接受。

一名當地女性Maíra Motta向英國《衛報》透露,他們必須同心協力以阻止這場災難(波索納洛當選)發生。據統計,#EleNao的hashtag自9月14日發起,截至20日早上前已出現超過20萬次,且自活動發起的短短4天內,有超過15萬則的推特推文標上#EleNunca (#NeverHim,絕不投他)。

然而民調顯示,雖有近50%的巴西女性不支持波索納洛,還是有17%的女性表態支持,她們表示自己是不需要女權主義的勇敢女性。因為波索納洛主張以嚴刑峻法打擊犯罪,她們更將波索納洛形容為未涉入貪腐的「乾淨政治家」,支持他提出的政策,像是減稅、放寬槍枝管制和降低人們的入獄年齡(目前為18歲)等。

To all my fans in Brasil...it is important to be involved and let your voice be heard! Make sure you VOTE in the upcoming Presidential election and stand up for Equality, Respect and Love. I love u all. Te Amo ❤️???????????????? #elenão #elenunca pic.twitter.com/x1HZAaE4qi

Checking out of Bahia & moving onto the fifth leg of our #JourneyToTheHeartOfBrazil. Met this 18-year-old student on the platform as I left. She’s so disillusioned with politics she thinks she might not vote at all. But she’s certain of one thing: #EleNao “Bolsonaro is trash.” pic.twitter.com/7DGDhm2XcQ