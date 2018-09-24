印尼版真人少年pi 海上漂流49天後獲救

因水上小屋停泊裝置斷裂，阿朗迪漂流了49天才獲救。（圖截自印尼駐大阪領事館臉書）

2018-09-24 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕19歲印尼少年阿迪朗（Aldi Novel Adilang）的工作是獨自在海上的水上小屋架設陷阱捕魚。7月14日一場大風把停泊設備吹斷，導致阿迪朗漂流長達49天，一路漂到關島海域。阿迪朗靠著捕魚和禱告活了下來，最終幸運被巴拿馬漁船救起。

綜合外媒報導，來自蘇拉維西島（Sulawesi）的阿迪朗的工作內容是在捕魚陷阱上漂浮的小屋（Rompong），利用燈光吸引魚群，平時僅有1人作業，阿迪朗的雇主每7天就會來補給食物、水及燃料，並帶走落網的魚貨；7月14日，阿迪朗在距離海岸125公里處捕魚，突然一場大風襲來，摧毀了水上小屋的停泊設備，阿迪朗因此被吹到關島海域。

阿迪朗在船上利用衣服過濾海水中鹽分，藉此飲水，把小屋的木頭拆下燃燒後，烹調自己從海中捕獲得魚；阿迪朗提到，漂流期間他經常因為害怕而哭泣，還以為自己會死在海上，想要跳海自殺，但是想到父母的建議，加上船上有1本聖經，便靠著禱告度過心中難關。

阿迪朗說，看到船隻就會燃起希望，但超過10艘船經過，卻沒有任何船停下來或看到他；8月31日時他看到掛著巴拿馬國旗的船隻MV Arepeggio，起初他大力揮舞布吸引注意力，不過船上人員沒有注意，阿迪朗立刻發出無線電訊號，船長發現信號後將他救起，結束了49天的漂流。

船長救出阿迪朗後，緊急通報關島的海岸巡防隊，並依照指示隨船前往日本，阿迪朗於9月6日抵達日本德山，9月8日由印尼領事館官員陪同下回到家鄉。

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