港獨醞釀多年 占中為爆發點

2018-09-24 17:30

〔中央社〕香港當局今天在憲報刊登命令，正式禁制主張「港獨」的民族黨運作，但有人認為，「港獨」事出有因，當局一時難以藉此壓制這方面的思維。

民族黨於2016年3月成立，運作2年後被禁。從歷史上角度看，香港無論是港英政府或主權轉移以後，「港獨」從未出現過，其由來只是近幾年的事，但根源則可追溯北京當局開放大陸民眾以個人身分訪港的政策。

2003年，香港飽受嚴重急性呼吸道症候群（SARS）打擊，加上之前的亞洲金融風暴，經濟低迷，房地產價格急跌，民間怨聲載道。

其後，北京方面宣布放寬陸民可以個人身分訪港（俗稱自由行），改變過往只能隨團訪港的方式，而北京方面此舉是希望協助振興香港經濟。

「自由行」實施後，對香港的影響立竿見影，旅遊和零售業馬上受惠，為香港帶來財富。不過，隨著兩地民眾交往日益密切，人數眾多，負面效果也隨之而來。

比如，港陸之間的走私水貨問題嚴重，以及本地各大商場和街道充斥陸客，擠占了本地民眾的生活空間，不滿情緒逐漸醞釀。

再者，由於兩地文化差異，在「自由行」之後，媒體或社交平台不時傳出陸客在港的一些不文明舉措，增添了港人對陸客的負面看法。

2012年左右，香港民間的不滿綪緒終於爆發，屬於泛民主派的激進成員發起反水貨和陸客運動，他們有時在新界上水與水貨客發生衝突，又不時在尖沙咀旅遊區抗議陸客，在這些示威活動尚未平息時，爭取行政長官由普選產生的大規模「占領中環運動」於2014年9月28日爆發。

這場運動一開始只是爭取普選，但未能達到目標後，參與「占中」的年輕大學生轉趨激烈，認為在得不到民主訴求的情況下，尋求「香港獨立」成為唯一方向。

從「占中」轉向「港獨」的過程中，香港大學學生會出版的刊物「學苑」為領軍代表。在反陸客時，「學苑」就曾發表文章，提出「香港民族，命運自決」。

在「占中」之後，「學苑」更趨激烈，多次發表文章主張「港獨」；其後「占中」的年輕力量也紛紛走向「港獨」方向，成立了「香港人優先」、「歸英獨立聯盟」、「香港民族陣線」、「勇武前線」和「民族黨」等組織。

面對「港獨」的冒起，時任行政長官梁振英於2015年初發表的施政報告中，點名批評「學苑」，認為其主張錯誤，不能不警惕。

但梁振英的批評也引來泛民方面的反彈，泛民方面一直認為，「港獨」只是一些人因香港沒有普選而發洩不滿的表現，「港獨」難以實現，而提出「港獨」也是言論自由，不應受壓制。

不過，保安局於今年7月終於出手，依照社團條例宣布禁制民族黨運作，並自今天起生效。

一般認為，港府向民族黨入手，主要是民族黨召集人陳浩天比較積極，有組織性地推動「港獨」。

有分析指出，「港獨」議題在經過一段時間消耗後，民間的響應的不多，也不可能實現，但港府依然予以禁制，背後反映出北京方面對「港獨」零容忍的立場。

在港府禁制民族黨後，下一步惹人關注的是它會否繼續禁制其他「港獨」組織。同時，輿論也高度關注港府會否為基本法第23條進行立法。

基本法第23條規定港府自行立法，以禁制分裂國家等罪行，香港親北京的政黨或人士近年來一直鼓吹必須為23條立法，以杜絕「港獨」。

有分析指出，回顧「港獨」的源起，當中既有民主訴求不得的內在因素，也有陸客過多且因文化差異而觸發不滿的外在因素，單靠法律手段未必能夠解決這種深層次矛盾。