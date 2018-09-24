吳晟詩文雙重奏譯越文 促進台越文學交流

2018-09-24 16:57

〔中央社〕國立台灣文學館與成功大學、河內人文與社會科學大學合作，今天在河內發表作家、總統府資政吳晟的詩文雙重奏「甜蜜的負荷-吳晟詩文雙重奏」越文版，希望藉此促進台越文學等方面交流。

這項新書發表會是台灣文學館執行「吳晟詩文選越南文本翻譯出版與推廣計畫」的成果，精選作家吳晟作品各15篇詩與文，由越南河內人文與社會科學大學文學系副主任阮秋賢、教師阮青延擔任譯者，耗時逾6個月完成。

越文版的「甜蜜的負荷」由越南文學出版社發行。新書發表會上午在河內市人文與社會科學大學舉行，除了作者吳晟與夫人外，還有台越相關單位代表、越南文學界人士與媒體記者約200人參加。「他在島嶼寫作-吳晟紀錄片」攝影團隊亦隨行記錄。

與會代表致詞表示，台越雙方早已維持經濟貿易的密切合作關係，近年來台灣政府提出新南向政策，其中積極推動文化交流，台灣與越南文學等方面互動因此日益密切。

主辦單位這次特別選定了台灣著名詩人、散文家吳晟的作品，精選其作品中與土地、環境議題相關的詩文各15篇，進行越南文本翻譯出版，相信能夠引起越南讀者的閱讀興趣，進而促進雙方更多的文學交流，以增進彼此的理解。

作者吳晟在會中分享有關他的寫作愛好與創作歷程等故事，與在場讀者交流及解答相關提問，獲得熱烈迴響。

當地文學評論家在會中也對這本新書提出評語，稱讚作者寫作方式與意圖，讓越南讀者看見與了解70年代的台灣社會，感受到作者對當時各問題的看法與感情，以及父母愛子之情。

吳晟於1944年出生，本名吳勝雄，彰化縣溪州鄉圳寮村人，是台灣鄉土文學作家，創作以新詩為主、散文為輔，寫作之餘也從事農事。