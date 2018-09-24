搜尋榜被動手腳？民眾查詢易誤認 西安殯葬館告百度侵權

2018-09-24 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國搜尋引擎龍頭百度，日前遭西安市殯葬館控告侵權，原因是西安市殯葬館懷疑百度在搜尋榜上動手腳，讓民眾將其他民營殯葬業者誤認為是西安市殯葬館，間接讓該業者獲利。

綜合外媒報導，百度已經不是第一次因為競價廣告而被告上法院，這次在「殯葬館的搜尋榜」上動手腳被館方抓包，館方認為百度的行為侵犯到名譽權和名稱權，因此對百度及其他殯葬業者提告，要求道歉並賠償損失人民幣1元（約台幣5元）與給付訴訟費用。

據《香港01》報導，西安市殯儀館表示，他們發現在百度的搜尋榜上用「西安市殯葬館」查詢，排名第一的竟不是自家的殯葬館，而是一間叫「忠義堂」的私人殯葬用品專賣店網站，讓民眾常常誤認，便前往該家私人殯葬用品專賣店去購買及尋求服務，西安市殯儀館說：「其實這家店與我們並沒有關係，很多人被誤導了。」

《星島日報》報導，百度辯稱，搜尋網中出現民營業者網站，是因為該業者關鍵字中含有「殯儀」、「殯葬」所致，況且法律並沒有規定搜尋引擎需做審查；西安市殯儀館告百度此舉獲得大量網友力挺，許多網友痛斥百度「連死人都不放過」。

西安市碑林區法院近日開庭，判百度和其他民營殯葬業者敗訴，應停止侵權行為，在公司網站上及3家媒體刊登道歉聲明，時間不得少於30天，並賠償人民幣1元（約台幣5元）及承擔本次訴訟費用。