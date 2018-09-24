全面打擊中共滲透！ 川普政府將實施大規模反中計畫

美國媒體透露川普政府將在未來數週內對中國實施全面反制計畫。（資料照，美聯社）

2018-09-24 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國將展開大規模反制中共計畫！中美貿易戰越演越烈，至今尚未有停息的跡象，而根據外媒報導，川普政府更計畫在未來數週內展開秘密反中計畫，對中共的敵對行動實施大規模反擊，更將公布大量數據，將中共對美的滲透活動公諸於世。

美國網絡媒體Axios報導，根據兩個政府內部消息來源透露，川普政府打算實施一項秘密反中計畫，在未來幾週之內，美國政府各部門將對中共發起宣傳和實質性攻勢，由美國國家安全委員會（NSC）主導，上至白宮，下至財政部、商務部、國防部，公布中共黨國對美公共和私營部門敵對行動的證據和新資訊，抨擊其對美網絡攻擊、干預選舉、知識財產權盜竊等惡意滲透活動，並展示美國反制措施。

消息人士透露，美國政府已經整理了大量數據，以支持其對中國的指控，「我們將展示中國人如何滲透到美國，以及我們正在做些什麼來對付它。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）22日接受福斯新聞網（Fox News）專訪時曾表示，川普政府不會在貿易戰中讓步，並將讓中國的行為舉止符合全球強權的風範，包含透明、依法行事、不竊取智慧財產權等，更預言美國終將獲勝。