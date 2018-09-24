梵、中終會建交？ 陳日君：教廷早有棄台準備

梵蒂岡與中國日前（22日）簽署主教任命協議，成為國際焦點。（法新社）

2018-09-24 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡日前（22日）與中國簽署主教任命協議，成為國際焦點。天主教香港教區榮休主教陳日君就表示，他相信梵蒂岡與中國雖然不會太快建交，但最終還是會建交，教廷早有棄台的準備，不過他也認為，梵蒂岡能與台灣繼續維持關係。

綜合報導指出，陳日君認為梵、中不會太快建交，因為雙方都還有些事要「擺平」。但他也提到，梵、中最終還是會建交，而教廷方面也早有棄台的準備。對於分析指出中國爭取和梵蒂岡建交是想打壓台灣，陳日君並不認同，因為北京方面一直不急於建交，他認為若真要建交的話，更大的目的是利用梵蒂岡來管制中國的地下教會。

不過陳日君認為，梵蒂岡即使與中國建交、棄台，仍可以繼續與台灣維持良好的關係。他也舉例，梵蒂岡很晚才和美國建交，但在此之前雙方關係也很好。梵蒂岡就算棄台，雙方也能繼續維持良好關係，只是可能有些人會感覺不好，認為梵蒂岡「忘恩負義」。

陳日君表示，梵蒂岡和中國建交並非為信仰，而是基於世俗理由。他也認為教宗是「天真的」，並不認識中共，是梵蒂岡主管外交的國務卿希望與中國建交，目的是外交上的成功。