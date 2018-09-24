中國幼兒園餵腐爛食物 學童腫瘤指數超標、家長抗議遭逮捕

中國安徽蕪湖得得貝、童馨幼兒園，驚傳給學童吃的腐壞食物，有8名幼童腫瘤指數超標，家長聚眾抗議時卻遭到警方逮捕。（圖擷自微博）

2018-09-24 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽蕪湖得得貝、童馨幼兒園，驚傳給學童吃的都是發霉生蟲的大米、臭酸爛雞腿、過期食品，有9名幼童被家長帶去南京兒童醫院檢查時，赫然發現其中8人腫瘤指數超標。但家長聚眾要求園方給個說法時，卻遭到警方逮捕。

在微博上流傳的消息可以看到，家長們在兩間幼兒園外拉布條抗議，1條寫著「得得貝與童馨2間幼兒園，使用過期發霉食品給孩子吃！導致孩子腫瘤嚴重超標！蕪湖市政府封鎖我們，天理何在！公道何在！請有關部門還我們一個公道。」

另1個紅布條則寫著「得得貝幼兒園給孩子吃剩菜剩飯、轉基因大豆油和生蛆的食物，造成孩子食物中毒，惡意殘害祖國未來，嚴懲不貸。」

據《美國之音》報導，學童父母連日來到幼兒園抗議變質食品，當地政府卻派出大批警察維持秩序，並將部分抗議者帶走，目前並不清楚被捕民眾是否已被釋放。

至於童馨幼兒園負責人梁愛蓮，在民怨沸騰下也遭拘留，食物與餐具等都送交檢驗，而得得貝幼兒園，則是涉及提供不符食品安全的食物，由當地政府立案調查。