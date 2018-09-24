輸不起？強國「帝吧出征」 湧入瑞典外交部臉書謾罵

中國「帝吧」網軍大舉湧入瑞典外交部臉書謾罵。（歐新社）

2018-09-24 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國旅客日前因check in時間不符，無法入住瑞典斯德哥爾摩旅館，竟當場大吵大鬧，遭警方帶去教堂安置後，還宣稱被帶去偏遠的墳場。中國官方挺自家旅客，又遭瑞典電視台（SVT）嘲諷中客千萬別隨地便溺，導致強國「帝吧」網軍氣急敗壞，大舉湧入瑞典外交部臉書謾罵。

「帝吧出征」的消息已在中國網路上流傳，要求網軍瞄準瑞典外交部、瑞典電視台、新聞主持人Jesper Rönndahl的臉書，原定在今（24日）晚8時統一集結進攻，但一些散兵游勇已耐不住性子，開始在瑞典外交部臉書貼出檄文。

檄文裡寫著：「有一國，名曰瑞典，自詡為文明自由之國家也。國中有一媒體，名曰svt。此媒體，枉顧中瑞之友好，辱吾華夏之子民，豈能稱文明自由乎？真乃徒增笑耳，賊寇之輩矣。是可忍，孰不可忍。有言曰:『帝吧出征，寸草不生。』故召集天下之義士，於八月十五中秋佳節酉時四刻（2018年9月24日20:00），共襄討賊之盛舉。」

瑞典外交部臉書目前正充斥著一堆簡體中文，不過網軍尚未攻進瑞典電視台的臉書，而主持人Jesper Rönndahl臉書底下，則有許多正義之士出面對抗帝吧網軍，不斷貼出中國人在世界各國隨地大小便的照片。