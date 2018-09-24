印度推行「莫迪健保」反對人士批：為了大選的政治策略

2018-09-24 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）在23日推出號稱世界上最大的健康保險計畫，承諾在5月全國大選前為5億印度最貧困的公民提供免費醫療，該計畫被稱之為「莫迪健保」（Modicare），部分民眾相當高興，但有反對人士表示這只是一種「政治策略」。

綜合外媒報導，「莫迪健保」為5億印度最貧困的公民提供免費醫療，相當於有1億個貧窮家庭能獲得50萬盧比（約台幣25萬元）用來治療嚴重疾病，該計劃將由政府及29個州共同執行，中央政府承擔60％的費用，40％由州政府承擔。

《獨立報》報導，有醫生表示「莫迪健保」可能會破壞印度現有的醫療體系，倘若執行不力，極可能會在一年內崩潰，另有醫生表示，政府太著急了，改革印度的醫療保健是一項相當艱鉅的任務；批評人士痛斥，該計畫匆忙推出的原因是為了明年初的全國大選，根本就是為了政治利益，而且印度政府沒有足夠的資金來執行這個計畫。

《海峽時報》指出，根據2010年的一項研究調查顯示，每年有超過6300萬的貧窮印度人因大多數國營的醫院人手不足、裝備不良，而必須到私人醫院就診，支付昂貴的私人護理費用。

對於有許多人質疑「莫迪健保」是政治策略，保羅說：「向全國人民提供醫療保健是印度政府的第一步措施，會繼續推行該計畫，希望讓每個窮人都能得到治療。」