童見「眼流鮮血」遊戲角色嚇哭 中國下架《魔獸》廣告

2018-09-24 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國在大眾運輸的牆上貼出一則《魔獸世界》的廣告，沒想到角色面容太恐怖，讓小朋友嚇哭、家長也覺得內容十分不妥，中國工商部門表示會做下架處理。

綜合外媒報導，中國西安地鐵3號線內貼出《魔獸世界》女王角色「希瓦娜斯」的廣告惹議，可見該廣告中「希瓦娜斯」的臉蒼白無血色、雙眼更是流著鮮血，對於這樣的廣告內容，不少民眾認為畫面太嚇人。

《新浪網》報導，一名家長說，小孩看到這個廣告時，抱著他不斷的說：「她的眼睛在流血！」更表示，現在搭乘地鐵都不敢從有貼這則廣告的出口進出，都改走其他出入口；另有民眾表示，不僅廣告畫面貼在公共場所太嚇人，廣告的文字內容也不妥當，像在誘導孩子玩遊戲。

對於許多民眾強烈的反彈，西安市工商局經開分局鳳北工商所所長王鵬出面回應，該廣告已違反《中華人民共和國廣告法》第九條規定「廣告內容不得含有暴力、恐怖的元素」，將會對發布廣告的公司進行調查，並要求廣告公司立即進行下架整改。

但不少網友及《魔獸世界》的粉絲表示，「哪來這麼嬌氣的小孩」、「像我長這麼醜，以後還是別出門，到時後不小心嚇哭別人家的小孩」，更有網友說道：「現在《魔獸》還有禍害青少年的能力嗎？該整治的是手機遊戲吧！」