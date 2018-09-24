2017最忙碌機場在這裡... 地利優勢載客量破億！

全球機場的載客量大幅增加。（美聯社）

2018-09-24 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕全球機場越來越忙碌，根據統計，去年全球機場的載客量和貨運量皆顯著成長，最忙碌的機場仍然是美國的哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場，旅客接近1.04億人次，成功守住榜首位置，中國的北京首都國際機場再次成為第2名。

美國《CNN》報導，「國際機場協會」（Airports Council International, ACI）的報告指出，哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場是2017年全球最忙碌機場；第2名為中國的北京首都國際機場，載客量達9600萬人次，第3則為阿聯的杜拜國際機場，載客量8800萬人次。

其他排名方面，第4至第10名依序為日本東京的羽田國際機場、美國洛杉磯國際機場、美國芝加哥的歐海爾國際機場、英國倫敦希斯洛機場、香港國際機場、中國上海浦東國際機場、法國戴高樂國際機場。

報導指出，亞特蘭大是美國重要的交通樞紐，是外界連接北美的重要入口，亞特蘭大的位置是全美80%人口在2小時內可飛抵的地方，因此該城市成為進入美國的一大樞紐，以及國內旅行的短暫駐足處。

全球機場去年總載客量增加7.5%，是有史以來增幅最大的一年，運貨量也大增7.7%，全球飛機起降量也增加了3%。全球載客量增長的3大貢獻國，分別為中國，美國和印度，尤其以中國和印度增長速度最驚人，在全球增長最快的前30個機場中，有16個位在這2個國家。