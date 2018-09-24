美準大法官再爆醜聞！掏出性器官貼近女生臉

美國聯邦最高法院大法官提名人卡瓦納對於新的指控表示純屬汙衊。（資料照，法新社）

2018-09-24 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦最高法院大法官提名人卡瓦納（Brett Kavanaugh）近期身陷性攻擊指控，控訴他高中時性侵未遂的臨床心理學教授福特（Christine Blasey Ford）將於27日前往參議院司法委員會公開作證。然而，又有另一名女子出面指控卡瓦納，曾在就讀耶魯大學期間對她進行性騷擾，並將生殖器官靠近她的臉上，導致她不小心觸碰到。

根據《紐約客》（The New Yorker）報導，現年53歲的女子拉米瑞茲（Deborah Ramirez）表示，1983-84學年度時，她和卡瓦納都是耶魯大學的大一新生，當時卡瓦納就讀法學院，而她則攻讀社會學與心理學。

有一次她受邀參加一場在宿舍房間辦的派對，參與一群學生玩的喝酒遊戲，她喝到微醺時，竟被一名男學生掏出陰莖靠近她的臉，一旁更有學生起鬨要她「親它」，而她在抗拒過程中不小心碰到了這位男學生的性器官，而這位男學生就是卡瓦納。

拉米瑞茲表示，當時有另一名男生在宿舍大廳高喊：「布萊特卡瓦納把他的陰莖放在黛比（拉米瑞茲）的臉上！」令她感到公開受辱，至今有些受辱片段仍記憶猶新。對於這起新的指控，卡瓦納回應，指控中的事件是在35年前，「絕對沒發生過」、「事情很簡單，這完全是誣衊」。