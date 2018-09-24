馬爾地夫親中總統連任失敗！民眾上街狂賀

馬爾地夫總統大選，親中的強人總統雅門（Abdulla Yameen）連任失敗，反對派聯合推出的候選人索里（Ibrahim Mohamed Solih）得到58.3％的票數。（路透）

2018-09-24 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕馬爾地夫舉行總統大選，親中的強人總統雅門（Abdulla Yameen）意外敗北，選舉委員會於今天（24日）早上公布，反對派聯合推出的候選人索里（Ibrahim Mohamed Solih）得票率為58.3％，民眾歡欣鼓舞上街慶祝。

據《法新社》報導，雅門總統在任期間掌握極大權力，幾乎所有的競爭對手都被判入獄或被迫流亡。今年2月，他宣布全國進入緊急狀態，暫停憲法實施，並命令部隊闖入最高法院，逮捕了法官和反對黨人士，以避免自己遭到彈劾。

在總統大選開始前，警方甚至突襲搜查反對派馬爾地夫民主黨（MDP）的競選總部，聲稱掌握了非法活動的情資，但最後沒有人被捕。外界更一度傳言雅門將不惜一切代價尋求連任保持權力。

人權觀察組織表示，雅門政府使用了模糊不清的法律來鎮壓異議並恐嚇、監禁批評者，其中一些人遭到毆打甚至謀殺。

馬爾地夫民主黨領導人納希德（Mohamed Nasheed），曾在2008年當選總統，卻被迫流亡在外，他強調雅門別無選擇，到了這個地步只能承認失敗。

印度和中國都密切關注馬爾地夫總統大選，印度過去在馬爾地夫具有長期的影響力，他們早在1988年就派出軍隊與軍艦前往馬爾地夫，阻止政變發生。不過，雅門總統近年來相當親中，並從中國獲得數億美元的基礎建設資金。