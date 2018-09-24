不滿被中國掐住經濟咽喉 尚比亞民怨高漲

2018-09-24 01:04

〔中央社〕尚比亞首都路沙卡（Lusaka）有一名抗議者高舉示威標語牌，上面寫著：「中國等於希特勒。」

這場單人示威的發動者名叫路古庫（Lukuku），是一個小型政黨的領袖，不滿北京加緊掌控尚比亞的經濟。警方將他帶走，讓他在牢房好好反省數小時。

路古庫並非唯一一個反對中國勢力坐大的尚比亞人。在尚比亞總統倫古（Edgar Lungu）統治下，中國在當地的勢力越來越大，尤其是貸款給尚國的重大計畫也不斷膨脹。

其實非洲各地和其他地區有許多人的看法和路古庫相同。有些人擔心，中國在這些地方推動的種種龐大規模計畫，可能會讓早已脆弱的經濟更加走下坡。

路古庫表示：「我希望喚起國際社會，注意中國在尚比亞的影響力和貪腐行徑。」他穿著一件白色T恤，上面印有抗議口號「＃對中國說不」（#sayno2China）。

和非洲其他數國一樣，尚比亞的最大投資者是中國；由於後者提供「無條件」援助，尚比亞的大部分政府標案，都由中國競標者得標。

中國忙著在尚比亞各地興建機場、道路、工廠和警局，這些大興土木榮景背後的資金，主要來自中國的貸款。

路古庫表示：「中國即將從尚比亞拿走一切。他們已透過這些不道德的債務，接管我國經濟。即使未獲國會批准，我國政府仍持續和中國簽署債務合約。」

尚比亞官方公布的公共債務金額約為106億美元，不過最近數月有越來越多人懷疑，政府隱瞞負債，一如鄰國莫三比克的情況。莫國政府2016年被迫坦承，隱瞞20億美元的貸款。

由於擔心尚比亞可能步上類似後塵，國際貨幣基金（IMF）一度延後和路沙卡進行13億美元貸款協議的談判。

尚比亞的主要出口品是銅，不過這項大宗商品價格暴跌，引發各界擔心，路沙卡可能甚至難以支付既有債務的利息。

路古庫及他的支持者深信，尚比亞正濱臨將國營電力公司Zesco、路沙卡機場，以及尚比亞國營廣播公司（ZNBC）控制權交給中國的邊緣。

尚比亞財長姆瓦納卡威（Margaret Mwanakatwe）堅稱，今年上半年已支付3億4200萬美元的利息給債權人，其中53%的債主來自商業界，中國人只占30%。

不過尚比亞最大反對黨發動推翻政府的運動，主打的理由就是中國透過債務主宰尚比亞。