風災過後危機仍未除 美國東岸河川水位將達高點

2018-09-24 00:31

〔中央社〕美國國家氣象局警告，颶風佛羅倫斯登陸逾一週後，南、北卡羅來納州幾乎所有河川和水道的水位將在今天漲到最高點，且未來幾天多數地區的水位仍會維持危險等級。

美國國家氣象局（U.S. National Weather Service）氣象預報中心（Weather Prediction Center）氣象學家歐拉維克（Bob Oravec）對路透社表示，大西洋沿岸附近的河川水位，例如北卡威明頓（Wilmington）附近的畏角河（Cape Fear River）下游，還得等上數天才會漲到最高點。畏角河下游是遭颶風佛羅倫斯（Florence）襲擊受創最嚴重的地區之一。

颶風佛羅倫斯在美國已奪走至少40條人命。歐拉維克今天上午說：「危險尚未結束。接近海岸的大片河川水域至少要到本週初，甚至更晚，才會開始漲到最高水位。」

歐拉維克還表示：「所有積水將花上好一段時間才會消退。洪水仍可能造成損害。積水會緩慢消退。」

美國國家氣象局還指出，一度威力強大的颶風佛羅倫斯殘餘雲系，在西北方俄亥俄河谷（Ohio Valley）上游帶來豪雨，至少會持續下到明天，導致從德州、維吉尼亞州到馬里蘭州都發布洪水警戒或警告。

「華爾街日報」報導，穆迪分析公司（Moody's Analytics）21日估算，颶風佛羅倫斯造成的經濟損失，包括房產、車輛和生產損失在內，將介於380億到500億美元（約新台幣1兆1600億元至1兆5300億元）。