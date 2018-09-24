WHO調查186國非傳染性疾病死亡率 台灣排名在......

2018-09-24 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）與其他國際團隊針對186個國家調查，截至2016年，30歲至70歲男女死於非傳染性疾病的機率，186國中，女性死於非傳染性疾病的可能性最小的國家為南韓，機率為4.7%，台灣排名第23，機率為9%。

世界衛生組織聯合美、英、中等國6個研究單位進行調查，發現全球男性死於非傳染性疾病機率最高的前10個國家分別為蒙古（38.8%）、斐濟（36.8%）、哈薩克（36.8%）、土庫曼（36.7%）、俄羅斯（36.5%）、白俄羅斯（35.2%）、烏克蘭（35.1%）、喬治亞（34.9%）、吉里巴斯（34.4%）、北韓（34.4%）。

全球女性死於非傳染性疾病機率最高的前10個國家分別為獅子山共和國（32.6%）、象牙海岸（30.1%）、蓋亞那（28.8%）、葉門（28.2%）、俄羅斯（27.7%）、巴布亞紐幾內亞（26.6%）、馬利（26.2%）、賴索托（25.2%）、海地（25%）、寮國（24.9%）。

非傳染性疾病包括心臟病、糖尿病、癌症等疾病，聯合國世界衛生組織訂定永續發展目標為3.4%，目前世界各國分為3等級，分別為2030年前可達成目標、2031年至2040年可達成目標、2040年後才可達成目標，台灣30歲至70歲女性非傳染性疾病死亡率為9%、男性為17.6%。

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《刺胳針期刊》