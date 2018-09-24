不爽戴綠帽 他在家長群組PO出老婆亂搞不雅照

2018-09-24 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子在兒子的幼稚園家長群組上PO出數張不雅照，表示照片中的女人就是自己的老婆、孩子的媽媽，欺騙自己的感情在外亂搞，還從事性交易。群組上其他家長紛紛阻止該名男子再PO照，勸說別再做傻事，但男子什麼話也聽不進去，反而越PO越多，搞得群組尷尬。有家長截圖下來PO網，讓網友看了直搖頭，表示可憐了孩子，「這樣以後其他人會怎麼看這個孩子...？」

「妳既然敢做......，為何不敢承認！」中國重慶這名男子憤怒地在幼稚園家長群組中發言，隨後PO出老婆與男人偷腥的不雅照片，表示自己被欺騙感情，老婆和他結婚後還一直在外與別的男人亂搞，讓他十分崩潰，怒罵老婆是「婊子」，「和妳在一起活得根本就不像個男人！」

有群組中家長將這些內容截圖下來爆料到微博「網紅揭密」上，表示自己「人生第一次遇到這種事，好像電視劇一樣......」，認為妻子外遇雖然是件值得生氣難過的事，但是PO不雅照到兒子的家長群組裡，「不太合適吧」？從爆料家長傳出的截圖中，可見其他家長試圖安慰並阻止該男子繼續PO出讓人尷尬的照片，但男子發狂似地自顧自分享、謾罵。

不少網友看了替當事人的兒子可憐，「以後同學怎麼看他的孩子...可憐了小孩」、「孩子以後怎麼在這幼兒園上學？」、「生怕別人不知道自己被綠了？還讓孩子怎麼上學，放學接送的時候家長老師用異樣眼光看孩子怎麼辦？」