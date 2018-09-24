癡呆症老奶奶認出女兒 一句「我愛你」讓女兒淚崩

2018-09-24 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名患有失智症的老奶奶在女兒餵飯時突然認出了女兒，並小聲地對女兒說「我愛妳」，讓女兒也當場淚崩回答「我也愛妳」。

一名國外網友日前在推特分享了一部影片，女兒在餵患有失智症的媽媽吃飯時，突然發現媽媽欲言又止的模樣，於是停下動作問：「妳想跟我說什麼？」這名年老的媽媽則在嘗試多次後，艱難小聲的說出「我愛你」，而女兒在聽到這句話後當場淚崩回答「我也愛你，媽」，母子倆隨後也相繼哽咽，哭成一團，女兒也安慰媽媽說「一切都會沒事的，沒關係的」。

這則影片上傳至推特後立刻惹哭網友，網友紛紛留言「眼眶紅了」、「秒哭」、「一秒內眼淚就掉下來」、「一句話居然能這麼感人」。也有網友分享了自己親人得老年癡呆症的例子，表示想起自己親人在世時也飽受同樣病痛的折磨，聽到影片中老奶奶說出「我愛你」特別有感觸。

母女互動感人影片