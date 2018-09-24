性侵女童致懷孕產子 美國男遭重判160年

2018-09-24 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名誇張母親放任34歲的男友斯拉什（Nicholas Deon Thrash）性侵女兒多年，導致女童2017年9月懷孕產下男嬰，當時女童年僅11歲，這名母親還隱瞞男友罪行，謊稱男嬰的生父是女兒同學。斯拉什日前遭法院判處160年徒刑，女童的母親則依協助犯罪和疏於照顧等罪名被起訴。

綜合外媒報導，三人於2016年搬到印第安納州後，斯拉什便對時年8歲的女孩伸出狼爪；某次女童試穿舞會禮服時因肚子隆起，才被母親察覺已懷孕，卻被母親要求對外指稱嬰兒的生父是同學；2017年其他親友發現女童懷孕5個月，趕忙報警將斯拉什逮捕；2017年9月，時年11歲的女童生下1名男嬰，男嬰則被其他家庭收養。

斯拉什在審判中否認和女童的性行為，辯稱女童懷孕是因為女童的母親用人工受孕造成的，不過檢方在女童的內衣上採集到的DNA，被證實是斯拉什的；女童也指證斯拉什至少侵犯自己15次，提到當母親發現她懷孕後，想帶去墮胎，但遭診所拒絕；女童外婆表示，全家人一直斯拉什視為可信賴的人，沒想到會如此對待女童。

法官判處斯拉什160年的刑期，檢察官指出，斯拉什必須服完85%的刑期才有可能假釋，這代表著他在136年內不會獲得任何假釋機會；女童的母親被指控協助兒童猥褻、共犯及疏於照顧等罪名，將於當地時間10月9日接受審判。