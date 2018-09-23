抱怨遭洗腦寧當娘炮 中國男大生被退學

2018-09-23 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男大生因為不滿學校的軍訓課程，在微博上大肆抨擊中共的洗腦作業，直言「都大學了還想著給我洗腦」，遭人舉報。現在該男大生的微博內容遭悉數刪除，校方要求警方深入調查，並予以退學處分，昭告於學校官網 。

綜合媒體報導，即將成為湖南城市學院土木工程系新生的王棟，剛開學上了學校的軍訓教育課程，疑似因為不滿內容，在自己的微博「貴州省省草王英俊」上抨擊，表示自己「這輩子都不可能愛國！」、「軍訓到底有什麼用？都大學了還想著給我洗腦！」、「如果真的少年娘則國涼的話，那我願意當娘炮」等言論，且在本月19日被網友舉報，該發文內容也被微博指出「包含異常內容」。消息傳出以後，校方予以高度關注，認為王棟這樣的言論會對周遭的人造成極壞的影響。據悉，王棟平時也會在宿舍對那些喜歡發表愛國言論的室友冷嘲熱諷。

王棟在「貴州省省草王英俊」上的發文被悉數刪除，微博簡介還從原本的此帳號專注於乳滑（「辱華」諧音）改成「十佳愛國青年」。而湖南城市學院也在官網上發出「取消土木院新生王棟入學資格」的聲明，表示針對王姓男大生在微博上發表的「不當言論」，以及該學生自9月9日開學以來，在校就有不當言行的紀錄，經校方開會後，決定予以退學處分，

湖南城市學院更強調校方「將深入貫徹全國教育大會精神，堅決反對損害黨和國家聲譽的言行，全面貫徹黨的教育方針，切實加強思想政治工作，堅持立德樹人，在全校師生員工中深入開展社會主義核心價值觀教育」。