火車上刮鬍狂被酸 原因曝光後網友為他發起募款

2018-09-23 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕近期推特瘋傳1名男子在火車上刮鬍子的影片，掀起許多網友嘲笑他「很髒、邋遢」，但有美媒發現他是一名遊民，因為近年過得很糟，他待在收容所；當他在刮鬍子時，他說：「因為要去見家人，所以他想讓自己看起來體面些」。刮鬍男的身分曝光後，讓許多網友鼻酸，也爲他發起募款。

綜合外媒報導，刮鬍男安東尼托雷斯（Anthony Torres）13日晚上被網友拍到他滿臉刮鬍泡，正在刮鬍子的舉動，但他把刮完的泡泡丟在地上，引起網友們砲轟，「他很髒耶」、「跟動物沒兩樣」、「真得很邋遢」。目前PO文帳號已不存在。

安東尼的影片引起網路熱議、媒體報導，但他本人卻不知情。無家可歸的安東尼解釋，因為「生活全搞砸了！」，自從他失業後，住在紐約的收容所；被拍到的當天則是他要去找哥哥托馬斯托雷斯（Thomas Torres）求助，為了讓自己體面才會刮鬍子，沒想到成為被嘲笑的對象。

安東尼的報導一出，仍有網友覺得他在火車上刮鬍，觀感不佳，但大多數網友同情他，並發起募款，希望能幫助他重新站起來，目前募款資金突破4萬美元（近新台幣122萬元），超過原訂3萬5千美元（約近新台幣108萬元）的募款金額。

相關影片請見：

安東尼在火車上刮鬍