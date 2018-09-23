竟惹巨嬰！與文在寅登天池 金正恩：中國人羨慕我們

北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅20日登上北韓國境內的長白山，共同眺望天池景致。（美聯社）

2018-09-23 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅20日登上北韓國境內的長白山，共同眺望天池景致，金正恩竟公開對中國酸言酸語「中國人羨慕我們，因為他們到不了天池邊，但我們可以」。

綜合外媒報導，第3次「文金會」的第3天，南、北韓領袖共同於上午10點20分攻上長白山的天池，並在現場對媒體做出牽手、比愛心等動作拍照，金正恩此時指出，中國人無法到達天池另端旁欣賞美麗景觀，對於朝鮮民族能夠做到這點感到相當欽羨。

金正恩且說，許多南韓民眾會藉由中國國境爬上長白山，藉此接近靠近北韓的天池，文在寅則期許南韓民眾有朝一日能透過北韓登上長白山，文在寅也當場挽袖拉褲，穿著皮鞋走進天池，拿出預藏好的玻璃瓶蹲下汲取天池水源，景象也被媒體拍攝下來。

中國原擁有長白山地區主權，但北韓在1948年成立共產政權後，多次向中方討取部分長白山與天池區域做為領土，於是中國前總理周恩來在1962年率眾前往平壤，與北韓簽署《中朝邊界條約》，同意將約一半面積的天池與部分長白山領域割讓給北韓，也就是目前的中國、北韓邊境。