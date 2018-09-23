英國狠父突然抓狂 不顧女兒哀求一刀將她刺死

2018-09-23 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位父親，在2018年1月間與前妻發生口角時，竟持刀威脅要將年僅8歲的女兒與前妻殺死，最後女兒在逃離父親的途中不慎跌倒被父親抓到，結果這位狠父不顧女兒的哀求，一刀將她刺死。

綜合外媒報導，這起慘案發生在於英國沃爾索爾（Walsall），2018年1月20日，8歲的死者瑪莉‧比林漢姆（Mylee Billingham），當時在生父55歲的威廉‧比林漢姆（William Billingham）家中，當時威廉的前妻、瑪莉的生母翠西‧湯德瑞（Tracey Taundry）準備前往將瑪莉接走。

當翠西走進威廉家門時，威廉竟持刀抵住翠西的脖子，隨後翠西趁機帶著瑪莉拔腿狂奔，但逃跑途中瑪莉不慎跌倒，結果被追上威廉拖回屋內，途中瑪莉不斷爭扎求救，翠西只能趕緊報警求援；但最後狠父不顧女兒呼救「不要，爸爸，不要這樣」，仍一刀刺入瑪莉的胸口。

當警方到達時，趕緊將性命垂危瑪莉送醫急救，但最後仍宣告不治，法醫檢驗後指出，瑪莉的雙手有出現傷口，顯示她死前仍不斷的抵抗凶器；警方調查發現，威廉過去與前妻翠西離婚後，原本關係良好，雙方還會對翠西的雙性戀傾向開完笑，直到最近翠西真的找到一位女性的伴侶時，兩人的關係立刻急轉直下。

威廉相當敵視翠西的女性伴侶，不久前也曾傳了一封「相當深情」的訊息給翠西，希望能復合，不過遭到拒絕；而案發後，威廉面無表情的待在一旁，漠不關心的看著警方對瑪莉施行CPR，事後威廉也稱自己不記得殺害女兒的細節，只知道自己是殺人兇手；威廉被警方依謀殺罪與威脅罪等2項罪名起訴，目前該案在英國的伯明翰法院審理中。