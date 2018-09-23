外媒：中國溫州展開「滅教」 要民眾切割基督教

中國政府持續打壓宗教自由，外媒援引網路消息指出，浙江省溫州當局展開「滅教運動」，強制要求民眾承諾與基督教切割。圖為中國一教堂示意圖。（法新社）

2018-09-23 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府持續打壓宗教自由，外媒援引網路消息指出，浙江省溫州當局展開「滅教運動」，強制要求民眾承諾與基督教切割，填寫「不信教」聲明。

《美國之音》報導，據維權網站民生觀察及網路消息指出，溫州近年率先強拆教堂十字架、打壓教會，近期又展開「滅教運動」，首先瞄準學校、醫院、國企等單位，教師首當其衝。

報導指出，老師被要求「表忠心」，或放棄基督教信仰、或承諾不信教、不向學生灌輸、宣揚有關基督教，誓言跟黨走、聽黨話。當局還向學生發放基本資訊登記表，要求如實填寫家人的基本資料，還指示教師要引導學生確實填寫父母的「宗教信仰」一欄。

當局也將這項「政治任務」擴大至村委會等基層，要求民眾填寫統一印製的「不信教」聲明，還要親筆簽名並按壓指紋，以及拍照錄影，由當局建檔彙總。

網路流傳一段日期不明的影片顯示，一名溫州官員在會議上強調，意識形態領域的衝突特別體現在宗教問題上，在學校教師和學生信教情況比較普遍，所以黨和政府要做好引導、抵制、制止、杜絕。

官員還說，國務院10月5日要派小組到浙江督查，浙江省當局9月25日至30日要到溫州預查，溫州市、區則要開始到街鎮檢查，首要目標為有證書的宗教場所，調查是否有教職人員信教，或是該場所的負責人或骨幹。私人宗教聚會店也要排查。