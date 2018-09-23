台灣入聯大遊行在紐約！徐永明：盼以台灣之名登國際舞台

台灣入聯大遊行今（23）日於紐約曼哈頓舉行。（圖擷取自徐永明臉書）

2018-09-23 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣入聯大遊行今（23）日於紐約曼哈頓舉行，全程參與遊行的時代力量立委徐永明表示，台灣在國際上的表現絕對不是小國，值得被國際重視，也希望年底「東奧正名」公投能夠過關，讓代表國家的選手能以「台灣」之名站上國際舞台。

參與台灣入聯大遊行的眾多台僑青年在時代力量立委徐永明帶領下，一路舉著訴求「UN：don't leave Taiwan Behind（聯合國，不要將台灣屏除在外）」的布條，從中國駐紐約總領事館步行至聯合國總部前的達格哈瑪紹廣場（Dag Hammarskjold Plaza），路程全長約3.2公里。

根據綜合媒體報導，已經是第二次參加入聯遊行的徐永明表示，這次遊行除了訴求「台灣加入聯合國」外，更希望國際社會能正視台灣在醫療、衛生和人權方面做出的貢獻。徐永明也表示，中國不斷的在國際上打壓台灣生存的空間，使台灣被聯合國拒之門外，此舉完全不符合聯合國宗旨。徐希望年輕世代能繼續站出來表達訴求，替台灣發聲。

徐永明在臉書表示，台灣在國際上各方面的表現絕對不是小國，且國際間也有許多朋友在給予台灣鼓勵、聲援，台灣在國際上並不孤單，呼籲台灣人不要妄自菲薄，以「台灣」之名站上國際，是做得到、也應該做的事。