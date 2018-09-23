美國移民政策再限縮 領過社會福利更難拿綠卡

日前美國當局擬定一個新的移民準則，若是外國人在在美國使用「公共福利」，如領取糧食券、申請國民住宅或醫療補助等，將會更難申請到「綠卡」，也就是永久居民身分。（美聯社）

2018-09-23 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府自上台以來，對於移民的政策始終採取強硬的態度，日前美國當局擬定一個新的移民準則，若是外國人在美國使用「公共福利」，如領取糧食券、申請國民住宅或醫療補助等，將會更難申請到「綠卡」（永久居民身分）。

綜合外媒報導，美國國土安全部針對這項政策擬定新的法規，將賦予移民官員更大的權力，使他們擁有拒絕簽證與駁回綠卡申請的資格；並要求移民官員在審核綠卡資格時，需考量申請者是否使用過美國的「公共福利」，以評估申請者是否會成為美國的「公眾負擔」。

美國國土安全部表示，這項法規的修定並不需要經過國會批准，只要未來幾週在聯邦公報上公布法規條例，並在60天內讓大眾針對擬定的條例提出評論與意見後，國土安全部將會統整這些建議，並可能採納並加入最終的修正版本；國土安全部長克絲珍·尼爾森（Kirstjen Nielsen）指出，根據行之有年的聯邦法律規定，那些想移民來美國的外國人必需證明自己有能力可以自力更生；這次的改革「可以增加更多能自給自足的移民，並保護有限的福利資源」，確保這些外來移民不會成為美國公民的負擔。

過去20年中，美國當局對於「公眾負擔」定義是「長期依靠政府的補助維持生計」，或是長期領取政府現金的補助與政府資助的看護服務；且現行準則自1999年來一直明確規定，當局不得以申請者是否有領取現金救濟，來當作審核能否移民美國的評估項目之一，川普政府的修改方向明顯與現行的準則背道而馳；因此，美國國土安全部的官員也預料，面對如此巨大的變動，美國司法系統勢必會對修改的條例發動司法干涉措施，可能引發新的司法大戰。