當年萌翻網友的小企鵝長大了 但寵壞的習慣還是改不掉

日本大阪有間水族館，有隻小企鵝把飼育員當作「父母般」鑽到他的跨下取暖，結果2年後企鵝長大了，但是被寵壞的撒嬌習慣依舊沒變。（圖擷取自「大阪・海遊館twitter」）

2018-09-23 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪有間水族館，有隻小企鵝把飼育員當作「父母般」鑽到他的跨下取暖，照片在2016年經館方分享後，有趣的畫面一度造成小企鵝的人氣大爆發；而近期館方睽違2年後再次分享這位小企鵝的近況，只見當年灰毛的小企鵝，如今已經換毛成為漂亮的成年企鵝，但過去喜歡鑽到飼育員爸爸跨下取暖的習慣依舊沒變，逗趣且溫馨的畫面讓網友紛紛融化，直呼「可愛！」

位在日本大阪的水族館「海遊館」近日於twitter發表推文，一隻已經成年的國王企鵝，仍像幼雛般的鑽到被當成父母的飼育員跨下取暖；而這隻企鵝，在2016年時仍是隻尚未換毛的灰色小企鵝，那時牠就把飼育員當作父母般撒嬌，當時一張牠鑽到飼育員跨下取暖的畫面，經館方分享後引起懭大的迴響，逗趣的畫面也吸引眾多遊客到水族館看這隻可愛的小企鵝。

2年後，當年的小企鵝如今長大了，雖然這隻國王企鵝已經成年，但是鑽到飼育員跨下撒嬌的習慣依然改不掉，讓飼育員不禁苦笑「寵壞了」，感嘆「要趕快讓牠獨立啊」，最新的畫面一經館方分享，可愛且溫馨的畫面也讓眾多網友紛紛融化「一看就知道牠非常信任你啊」、「好可愛！」、「牠還不想長大啊」，不過也有網友擔心起飼育員跨下的安全「雖然企鵝在飼育員的跨下感到安全感，但你的跨下看起來很不安全啊！」