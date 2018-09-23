德國啤酒節開幕！預計600萬人共襄盛舉

第185屆德國慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）於當地時間22日開幕，預計於10月7日結束。（美聯社）

2018-09-23 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕第185屆德國慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）於當地時間22日開幕，預計於10月7日結束，預計將吸引600萬人潮湧入。

綜合媒體報導，德國慕尼黑啤酒節又被稱為「十月節」，源於19世紀的德國王儲路德維希一世（Ludwig I）的皇室婚禮，皇室們在特雷希亞草地廣場（Theresien Wiesn Plaz）免費提供啤酒美食與民眾同樂。

22日開幕當天上午10時（台灣時間22日下午4時），歐洲各國組成的遊行隊伍，估計逾9000人環遊當地廣場；高潮來到中午慕尼黑市長手持木槌把水栓敲到巨大啤酒桶內，高喊「Ozapft ist！」意思為「（酒桶）被敲開了！」象徵啤酒節正式開始；大多數遊客身穿皮褲或連衣裙等巴伐利亞傳統服飾，在草地上唱歌跳舞、飲酒狂歡等，進行一連串娛樂活動。

預計在10月7日閉幕前，啤酒節將吸引600萬的人潮，和往年規定相同，基於安全，禁止攜帶背包和大包包。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

慕尼黑啤酒節是世界上最大的啤酒節。（路透）

慕尼黑市長手持木槌把水栓敲到巨大啤酒桶內，高喊「Ozapft ist！」意思為「（酒桶）被敲開了！」象徵啤酒節正式開始。（歐新社）