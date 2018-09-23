「行李當玩具丟」...地勤搬運工遭解雇 網酸：吃到炸藥？

一名女子在英國曼徹斯特機場，親眼目睹1名地勤搬運工（左），粗暴地亂丟乘客的行李箱。（圖擷取自臉書Manchester Evening News）

2018-09-23 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名28歲女子埃文斯（Elizabeth Evans）20日搭乘瑞安航空時（Ryanair），親眼目睹搬運行李的工人，粗暴地將乘客的行李一件件「甩上」運輸車，導致她的行李箱被撞凹，氣的向機場人員投訴，事後該名員工已被解雇。

綜合外媒報導，埃文斯於20日從西班牙搭乘瑞安航空，抵達英國曼徹斯特機場（Manchester Airport）時，卻意外看見1名地勤人員，粗暴地將乘客們的行李箱一件件「甩上」運輸車，而她的行李箱甚至還被拋出運輸車，直接滑到地上撞凹，同時另名在一旁協助的地勤人員見狀也完全不阻止，讓她生氣的將全程錄下PO到網路上，引起網友撻伐。

許多網友紛紛氣憤的留言，表示「太不尊重了！」、「萬一行李箱裡面有電腦怎麼辦」、「原來我的行李箱就是這樣壞掉的」、「他是吃到炸藥？」、「公司應該開除他」。

對此，負責運送機場行李的公司「Swissport」回應，目前正在全力調查此次事件，並為搬運工的行為道歉。而曼徹斯特機場21日則在官方推特發出聲明，該搬運工已嚴重損害乘客的財產，他們絕不會容忍地勤人員有這樣的行為。據了解，該名員工已被解雇。

英國曼徹斯特機場推特

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