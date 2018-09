「行李當玩具丟」...地勤搬運工遭解雇 網酸：吃到炸藥？

2018-09-23 20:31

〔即時新聞/綜合報導〕一名28歲女子埃文斯(Elizabeth Evans)20日搭乘瑞安航空時(Ryanair),親眼目睹搬運行李的工人,粗暴地將乘客的行李一件件「甩上」運輸車,導致她的行李箱被撞凹,氣的向機場人員投訴,事後該名員工已被解雇。

綜合外媒報導,埃文斯於20日從西班牙搭乘瑞安航空,抵達英國曼徹斯特機場(Manchester Airport)時,卻意外看見1名地勤人員,粗暴地將乘客們的行李箱一件件「甩上」運輸車,而她的行李箱甚至還被拋出運輸車,直接滑到地上撞凹,同時另名在一旁協助的地勤人員見狀也完全不阻止,讓她生氣的將全程錄下PO到網路上,引起網友撻伐。

許多網友紛紛氣憤的留言,表示「太不尊重了!」、「萬一行李箱裡面有電腦怎麼辦」、「原來我的行李箱就是這樣壞掉的」、「他是吃到炸藥?」、「公司應該開除他」。

對此,負責運送機場行李的公司「Swissport」回應,目前正在全力調查此次事件,並為搬運工的行為道歉。而曼徹斯特機場21日則在官方推特發出聲明,該搬運工已嚴重損害乘客的財產,他們絕不會容忍地勤人員有這樣的行為。據了解,該名員工已被解雇。

英國曼徹斯特機場推特

Manchester Airport's CEO has vowed to crack down on ground handlers following an incident yesterday, which showed employees of Swissport, the handler employed by Ryanair, causing damage to passenger belongings. pic.twitter.com/jbdtDlAB0u