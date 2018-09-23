「光纖之父」高錕今午逝世 享壽84歲

諾貝爾物理學獎得主、「光纖之父」高錕傳出於香港逝世，享壽84歲。（法新社）

2018-09-23 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕2009年諾貝爾物理學獎得主高錕傳出於香港醫院逝世，享壽84歲。

高錕被譽為「光纖之父」，除了是香港中文大學前校長，也是台灣中央研究院院士、中國科學院外籍院士。

綜合媒體報導，高錕自小就對光與化學感興趣，他曾長達3年潛心研究光與玻璃的關係，於1966年發表具震撼力的論文，確立「以玻璃傳送光訊號」，絕對是一件做得到的事。其後，美國美國康寧公司（Corning）以高錕的研究為基底，終於開發出可以量產的光纖產品，讓世界進入光纖時代。

2009年10月6日，高錕以「在光傳輸於纖維的光學通信領域突破性成就」為榮耀，獲頒諾貝爾物理學獎。不過早在2004年，他就被診斷出患有阿茲海默症，在獲得諾貝爾獎同年宣布退休，與夫人黃美芸在香港和美國兩地居住，2010年成立高錕慈善基金會，以幫助阿茲海默患者及其家屬。今（23）日下午則傳出於香港當地醫院辭世，享壽84歲。

高錕曾短暫來台居住過一年，有英國、美國雙重國籍和香港永久居留權，不過他在諾貝爾得獎後，於香港中文大學的官網中，以「高錕教授伉儷的公開信」自稱，「在香港就讀高中、也曾在中大執教鞭、當校長，並在這裡退休，在香港生活逾三十載，是個名副其實的香港人。」