澳洲草莓藏針案 延燒到紐西蘭

澳洲草莓藏針案吵得沸沸揚揚，現在這股恐慌已延燒到鄰國紐西蘭。（歐新社）

2018-09-23 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲草莓藏針案吵得沸沸揚揚，現在這股恐慌已延燒到鄰國紐西蘭，當地一家連鎖超市賣出的澳洲草莓也被發現藏有縫衣針。

綜合外媒報導，紐西蘭Countdown連鎖超市今（23）日表示，在奧克蘭一家門市出售了藏針草莓後，目前已將這批澳洲草莓下架。這批來自西澳洲（Western Australia）的草莓，上週在紐西蘭各地的Countdown門市銷售，目前僅接獲一起插針通報。

業者表示，「我們非常重視食品安全」，宣布購買出事的Choice牌草莓的顧客，可退貨退款，也建議顧客在食用任何澳洲草莓時，先把草莓切開再食用。

紐西蘭警方表示，購買藏針草莓的顧客，在任何人食用前先發現了草莓裡有針，因此沒有人受傷。警方已展開調查。

澳洲本月初在昆士蘭州發現藏針草莓後，全澳洲已傳出100多件水果裡面發現別針或縫衣針的案例，多數被認為只是有人在網路上惡作劇或開玩笑，但至少已有2名未成年人因此遭警方偵訊。

另外，澳洲政府上週也火速立法，針對類似草莓藏針污染食物的肇事者的懲處，把最高刑期從10年增加到15年。