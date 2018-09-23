深夜問女老師「睡了沒？」 小學生爸引發網友論戰

中國一名父親向老師反映作業量太多，反遭踢出群組。示意圖，圖中人物與新聞無關。（情境照）

2018-09-23 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕許多人在求學時期不免會因「作業未完成」，犧牲睡眠時間的經驗。有位中國小學家長近日在深夜時，發微信到班級群組詢問女老師「睡了沒？」，直批老師出太多作業，讓愛女深夜都沒辦法上床睡覺。

綜合中媒報導，這名父親近日深夜12時左右，在班級的微信群組發言詢問「老師，睡了沒？」，並標註該名女老師，不久後女老師則回覆「睡了，怎麼有事嗎？」，這名父親則在群組內痛批老師出太多作業，直指「你睡覺了，我閨女還沒睡覺呢，你睡什麼睡？」，甚至反問「憑什麼你能睡覺，我孩子12點不能睡覺？」，隨後不少家長也幫腔表示作業量實在有點重「我家孩子也沒睡」。

然而女老師卻馬上將這位暴怒的父親踢出群組，烙下狠話「這家長已經被請出去了，還有哪個想出去的？」，其他家長連忙緩頰，但也認為老師這樣做有點不妥，紛表示「主要是這些題目我們不會做，孩子做不完到學校還要罰站」。

事情短時間內引發中國網友關注，掀起正反兩派論戰，有人支持父親的想法，認為國小老師不該出太多作業，此舉只會讓孩子、家長難負荷；也有人表示，並不清楚該名女老師出的作業內容為何，不應輕易評論，但仍認為師生關係應和諧一點，對孩子教育才有幫助。