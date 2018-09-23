籲中客勿亂大便令強國氣炸 瑞典製作人：沒道歉打算

瑞典電視台製作一支呼籲中客勿隨地大便的反諷影片，令中國為之氣結。（圖擷取自YouTube）

2018-09-23 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國曾姓一家旅客大鬧瑞典事件越演越烈，中國政府將此事件上升至外交等級，瑞典電視台最近拍攝了一段反諷短片回擊，提醒中國遊客到瑞典別隨地大小便，還稱平等權利的原則不適用中國人，令中國氣炸要求道歉，對此，該節目製作人聲稱沒打算道歉。

中國曾姓一家旅客大鬧瑞典旅館，稱瑞典警察態度粗暴惡劣，中國政府嚴詞要求瑞典負責，但這家人卻被爆料意圖白住未遂，遭打臉的中國政府怒將此事升級至外交事件，除要求瑞典道歉，還發出旅遊警告，但瑞典政府至今仍未回應。

而瑞典第一大電視台瑞典電視台（SVT）的脫口秀《瑞典新聞》還特別製作短片，上傳到中國影片網站「優酷」，來反諷中國，提醒中國旅客不要隨意在歷史建築物外大便，如果手上不小心沾到大便，「在瑞典我們就洗手」，還強調瑞典支持所謂平等權利的原則，但這個原則並不適用於中國人。

影片曝光後中國政府氣炸，中國駐瑞典大使館發言人痛批，「惡劣辱華」節目散播、宣揚種族主義和排外主義，公然挑起煽動針對中國及其他族裔的種族仇視和對立，還稱瑞典使用的中國地圖缺少台灣、西藏，「突破了人類道德底線，嚴重挑戰人性良知，嚴重違背媒體職業道德」，嚴正要求相關單位道歉。

對此該節目製作人指出，他不認為節目有任過分之處，這只是一個脫口秀的諷刺節目，「中國人不懂什麼是幽默」，目前沒有道歉的打算。

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