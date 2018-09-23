學生越來越幸福？ 「作業神器」APP一按答案即出

2018-09-23 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕學生天天被評量、試卷、考試和無數的作業追著跑，業者看中這個現象，紛紛在網路上推出「作業神器」APP，讓學生按鍵一按便能獲得解答，雖為學生帶來方便，但不少家長及老師擔心學生會因此而依賴APP。

綜合外媒報導，中國一名周姓家長在網路上怒批「作業神器」太氾濫，他表示以前曾經下載過此APP，是為了要為在教導孩子前搞懂作業內容，他更說道：「由於現在智慧型手機普及，孩子隨時都能使用，很多家長若沒盯著看，根本不了解孩子是如何完成作業，因此對於『作業神器』APP氾濫的狀況，許多家長和老師都感到憤怒和無奈。」

在網路上和手機應用軟體搜尋榜中打出關鍵字「作業神器」便可以找到許多相關的APP，有的標榜一拍即解答，有的打出專家解惑，此類APP的解惑範圍更從簡單的小學到困難的大學題都應有盡有。

《重慶晚報》報導，周姓家長表示，網絡蓬勃發展為人們的生活帶來許多便利之處，這不可否認，但若此類APP會影響到學生的學習狀況是否應該進行監管？網絡、教育等部門應負起監管的職責，讓「作業神器」APP成為教學輔助的工具，而不是讓學生過分依賴。

對於有家長質疑「作業神器」APP太氾濫的意見，重慶教科院副院長王緯虹說：「線上學習軟體有利有弊，在使用APP的過程中，最主要是使用者的態度、及使用方法和目的，家長應先做好引導工作，一味切斷孩子使用不一定恰當。