買俄國軍武遭制裁 中國罵美國大使：惡劣霸權主義！

中國外交部副部長鄭澤光對美國駐中大使泰瑞．布蘭斯泰提出「嚴重交涉與抗議」。（資料圖 法新社）

2018-09-23 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院20日宣布，由於解放軍採購了俄羅斯戰機與飛彈等多項軍武，他們將針對大陸中央軍委裝備發展部進行制裁。而中國外交部則針對此制裁，昨（22）日召見美國駐中大使提出「嚴正交涉與抗議」，直批這是「性質極其惡劣，是赤裸裸的霸權主義行徑」。

據《法新社》報導，中國外交部副部長鄭澤光對美國駐中大使泰瑞．布蘭斯泰（Terry Branstad）提出「嚴重交涉與抗議」，鄭澤光稱美方行動「嚴重違反國際法基本原則」，「性質極其惡劣，是赤裸裸的霸權主義行徑」，中俄軍事合作是兩個主權國家的正常合作，美方無權干涉。

美國於2017年制訂《以制裁反擊美國敵人法》（CAATSA），但這是首次對與俄羅斯貿易的第三國進行制裁。美國國務院20日宣布，由於中國購買俄國新型戰機Su-35戰機以及S-400飛彈防空系統（S-400 system），因此將制裁中共中央軍委裝備發展部與負責人。對此中國外交部發言人耿爽於21日警告，若不撤回制裁，「美方必須承擔由此造成的後果」。

報導指出，美中貿易對抗、中國施壓宗教加上南海問題，美中對抗愈演愈烈，加上美方此次制裁，兩方分歧可能更加嚴重。