超敬業！辣模邊宮縮邊走秀 下台淡定生子

模特兒伍茲（見圖）挺著大肚登上紐約時裝週伸展台，不料登台前感到陣痛，但仍忍受宮縮痛苦完成工作，下台隨即直奔醫院生下孩子。（路透）

2018-09-23 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名22歲的模特兒伍茲（Slick Woods）當地時間19日，挺著大肚登上紐約時裝週伸展台，不料登台前突然陣痛，但仍忍受宮縮之苦完成工作，下台隨即直奔醫院生下孩子，消息傳出後不少網友稱讚她很敬業，她卻淡定說「這只是一個勞動婦女的真實面貌！」

綜合外媒報導，懷孕的伍茲19日為歌手蕾哈娜（Rihanna）的內衣品牌「Savage x Fenty」走秀，她上場前就已感到陣痛，仍忍痛上場，且表情看起來相當自然，台下觀眾絲毫沒有察覺；下台後，伍茲才趕緊請救護車將她送到醫院分娩，順利生下兒子。許多網友稱讚伍茲超敬業，她的個人Instgram追蹤人數也因此暴增了70萬。

看到網友的讚賞，伍茲只在Instgram淡淡寫道，這就是許多女人的日常生活罷了，她認為「這只是一個勞動婦女的真實面貌，但大數人都不知道我們歷經的過程。」並說她可以做到，大家也可以。

伍茲現年22歲，本名為席夢妮（Simone Thompson），生於明尼蘇達州，4歲時母親因過失殺人被判入獄，伍茲18歲曾因詐騙被關進監獄數月，後來淪落街頭時，她被英國名模斯提麥斯特（Ash Stymest）挖掘，開啟了模特兒之路，過去曾是Marc Jacobs的模特兒，也曾在歌手肯伊威斯特（Kanye West）的品牌Yeezy上表現亮眼。