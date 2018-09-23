反器官販賣獲推崇？ 中官媒：中梵結盟推到一帶一路國家

梵蒂岡國務院和中國外交部22日同步宣布，雙方就主教任命問題，簽署一項臨時性協議。（歐新社）

2018-09-23 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡國務院和中國外交部22日同步宣布，雙方就主教任命問題，簽署一項臨時性協議，教宗方濟各也正式承認北京任命的7名主教的神職合法性，中國官媒稱梵蒂岡將針對「反器官販運」議題與中國結盟，推行到「一帶一路」國家。

7月在美國所主辦的全球部長級宗教自由會議中，「反強摘器官醫生組織」 （DAFOH）報告指出，中國長期在法輪功學員、維吾爾族人、藏傳佛教徒、基督徒身上強摘器官，案例至今仍時有所聞；不過中國官媒《環球時報》表示，中國的反器官販運模式足堪世界表率，還聲稱教廷代表對此相當推崇。

環球時報指出，中國國際器官捐贈會議21日在西安舉行，與會的梵蒂岡宗座科學院院長索隆多（Sanchez Sorondo）稱，參加這次會議的任務之一，就是讓中梵結為對抗器官販運的聯盟，並透過一帶一路，推行到其他國家；索隆多表示，如果推行到一帶一路沿線國家，將有助於大大打擊器官販運和保護人類尊嚴。

中國欲增強全球影響力，推行一帶一路，讓各國引進中資建設交通等重大基礎建設，但實施5年來，不少國家對中欠下大量債務，引發連鎖反彈，馬來西亞8月公開退出被視為指標，美國智庫報告也指出，一帶一路會帶來地緣政治、經濟和軍事風險，且帶給「受惠國」的發展可能是低質量的。