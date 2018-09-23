藏針案致草莓嚴重滯銷 澳洲廚師自製果醬挺農民

9日起澳洲開始出現水果藏針案，導致草莓嚴重滯銷。（路透）

2018-09-23 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲草莓藏針案吵得沸沸揚揚，連當地的超商都趕緊將草莓下架，甚至傳出不少件模仿案子，在其他水果中藏針，讓民眾嚇得不敢購買，讓草莓嚴重滯銷，一名墨爾本女廚師，透過親自購買草莓、自製果醬的方式來挺農民。

綜合外媒報導，9日起澳洲開始出現水果藏針案，導致草莓嚴重滯銷，許多民眾為支持農民、不讓農產品滯銷影響農民生活，自發性到農場向農民購買草莓，女廚師紐傑特（Brooke Nugent）19日在臉書上發布要用「自製果醬」替農民銷售草莓，一來可以幫助農民，二來能減少浪費，此舉獲得網友讚賞，紛紛出錢購買。

《asia one》報導，紐傑特自己經營一間小餐飲店，在臉書粉專「Feed Your Tribe」上貼出幫助農民的計畫，她親自挑選、購買沒有問題的草莓，將它們製成100罐草莓醬，一罐以5美元（約135元台幣）的金額販售，販售後的錢將全部資助農民，第一次製作的草莓醬一天內就被搶購一空，目前仍繼續在自製及販售草莓醬中。

紐傑特表示，我知道我一個人沒辦法有很大的力量去幫助農民，但若每個人都買10簍草莓、一起製作果醬去販售，我們一定能幫助草莓農民走出這次的難關，紐傑特此舉讓網友紛紛大讚「好有愛」，出資購買果醬一起挺農民。